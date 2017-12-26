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Умер известный композитор Владимир Шаинский
В 93 года умер популярный композитор Владимир Шаинский.

Умер известный композитор Владимир Шаинский

О кончине величайшего композитора сообщило его близкое окружение. Музыка Шаинского звучала во многих отечественных мультфильмах, так полюбившихся советской и нынешней детворе. Музыкант был много раз победителем «Песни года», награждён орденом за заслуги перед Отечеством, получил звание Народного артиста и Государственную премию СССР. В последние годы его жизни он проживал на территории Штатов в Сан-Диего. Несколько лет назад у композитора обнаружили рак желудка, и в 2015 году он был прооперирован.

После этого, касательно самочувствия одного из известнейших композиторов, практически ничего не было слышно. Произведения Шаинского исполняли такие артисты как: Алла Пугачёва, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, и другие эстрадные звёзды. Место и дата захоронения Владимира Шаинского пока не известна.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:19
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