Умер известный композитор Владимир Шаинский

О кончине величайшего композитора сообщило его близкое окружение. Музыка Шаинского звучала во многих отечественных мультфильмах, так полюбившихся советской и нынешней детворе. Музыкант был много раз победителем «Песни года», награждён орденом за заслуги перед Отечеством, получил звание Народного артиста и Государственную премию СССР. В последние годы его жизни он проживал на территории Штатов в Сан-Диего. Несколько лет назад у композитора обнаружили рак желудка, и в 2015 году он был прооперирован.После этого, касательно самочувствия одного из известнейших композиторов, практически ничего не было слышно. Произведения Шаинского исполняли такие артисты как: Алла Пугачёва, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Людмила Зыкина, и другие эстрадные звёзды. Место и дата захоронения Владимира Шаинского пока не известна.