Ученые нашли способ защитить от слонов деревья в ЮАР

В национальных парках ЮАР, африканские слоны предпочитают склерокарий в виде корма, не зря его второе название - слоновье дерево. Животные своеобразно к нему относятся, они обламывают ветки, повреждают кору, а могут и выдернуть дерево с корнем. Проволочная сетка защищает частично и на некоторых участках склерокарий сократился на четверть.Биологами Университета Витватерсранда осуществлена практика местных фермеров, заключающаяся в отпугивании слонов с помощью роев медоносных пчел. Фермеры защищают поля от нашествия слонов, расставляя по краям участка ульи.По два полных улья и один пустой ученые повесили на 50 деревьев, еще 50 были обмотаны проволочной сеткой. 50 деревьев оставили, как контрольную группу.По истечении 9 месяцев стало ясно, что слоны повредили 54% деревьев группы контроля, 28 % с защитной сеткой и только 2% деревьев с развешенными ульями. На положительный результат не повлияло и то, что большая половина из них, при эксперименте была покинута пчелами.