Больной Джигурда пытается отсудить наследство
Представители полиции возбудили дело касательно захвата недвижимости, которая принадлежала покойной Людмиле Браташ. За квартиру умершей бизнесвумен и владелицы авиакомпании Al Air с ее родными борется Никита Джигурда.
Недвижимость была завещана шоумену, но родные Браташ приняли решение её сдать в аренду. По словам артиста, Светлану Романову, являющуюся сестрой покойной, при жизни Браташ называла воровкой и именно из-за этого не завещала ей квартиру, опасаясь противоправных действий.
Предметом судебного спора послужила московская жилплощадь, которую сестра покойной сдавала за 35 000 рублей в месяц. Романова написала на актера встречное заявление, обвинив Джигурду в воровстве документов и незаконном проникновении в квартиру. На прошлой неделе в столичном Кунцевском суде должен был состояться суд по апелляционному заявлению артиста. Но он попросил перенести его, так как плохо себя чувствовал после случившегося гипертонического криза.
Недвижимость была завещана шоумену, но родные Браташ приняли решение её сдать в аренду. По словам артиста, Светлану Романову, являющуюся сестрой покойной, при жизни Браташ называла воровкой и именно из-за этого не завещала ей квартиру, опасаясь противоправных действий.
Предметом судебного спора послужила московская жилплощадь, которую сестра покойной сдавала за 35 000 рублей в месяц. Романова написала на актера встречное заявление, обвинив Джигурду в воровстве документов и незаконном проникновении в квартиру. На прошлой неделе в столичном Кунцевском суде должен был состояться суд по апелляционному заявлению артиста. Но он попросил перенести его, так как плохо себя чувствовал после случившегося гипертонического криза.