Больной Джигурда пытается отсудить наследство

Недвижимость была завещана шоумену, но родные Браташ приняли решение её сдать в аренду. По словам артиста, Светлану Романову, являющуюся сестрой покойной, при жизни Браташ называла воровкой и именно из-за этого не завещала ей квартиру, опасаясь противоправных действий.Предметом судебного спора послужила московская жилплощадь, которую сестра покойной сдавала за 35 000 рублей в месяц. Романова написала на актера встречное заявление, обвинив Джигурду в воровстве документов и незаконном проникновении в квартиру. На прошлой неделе в столичном Кунцевском суде должен был состояться суд по апелляционному заявлению артиста. Но он попросил перенести его, так как плохо себя чувствовал после случившегося гипертонического криза.