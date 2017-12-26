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Больной Джигурда пытается отсудить наследство
Представители полиции возбудили дело касательно захвата недвижимости, которая принадлежала покойной Людмиле Браташ. За квартиру умершей бизнесвумен и владелицы авиакомпании Al Air с ее родными борется Никита Джигурда.

Больной Джигурда пытается отсудить наследство

Недвижимость была завещана шоумену, но родные Браташ приняли решение её сдать в аренду. По словам артиста, Светлану Романову, являющуюся сестрой покойной, при жизни Браташ называла воровкой и именно из-за этого не завещала ей квартиру, опасаясь противоправных действий.

Предметом судебного спора послужила московская жилплощадь, которую сестра покойной сдавала за 35 000 рублей в месяц. Романова написала на актера встречное заявление, обвинив Джигурду в воровстве документов и незаконном проникновении в квартиру. На прошлой неделе в столичном Кунцевском суде должен был состояться суд по апелляционному заявлению артиста. Но он попросил перенести его, так как плохо себя чувствовал после случившегося гипертонического криза.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:25
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