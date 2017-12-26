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Виталина Цымбалюк-Романовская нашла себе очередного богатого пенсионера
Экс-супругу Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую заподозрили в попытке искусить пожилого продюсера.

Виталина Цымбалюк-Романовская нашла себе очередного богатого пенсионера

После официального развода с Арменом Борисовичем, Виталина Цымбалюк-Романовская в данное время наслаждается одиночеством, при этом имея в собственности приличные счета в банках и три московские квартиры. По подозрениям интернет-пользователей, экс-супруга Джигарханяна нашла себе очередного пожилого и богатого спутника. Подозрение вызвало фото, которое Виталина обнародовала с семидесятиоднолетним Марком Рубинштейном, являющимся продюсером и основателем фестиваля «Кинотавр».

Фолловеры отметили, что в настоящее время Рубинштейн женат, хоть этот брак у продюсера и третий. Но судя по прошлым отношениям с Арменом Борисовичем, этот факт Виталину совершенно не смущает. Цымбалюк-Романовская начала встречаться с Джигарханяном ещё тогда, когда артист был женат. Пользователи соцсети посоветовали Рубинштейну быть начеку при этом не поддаваться обаянию Виталины.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:20
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