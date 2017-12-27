Стартовали продажи смартфонов Oppo A75 и A75s

Известно, то кроме памяти встроенного носителя телефоны больше ничем не отличаются. Так устройства получили одинаковые 6-дюймовые дисплеи с высоким разрешением изображения 1080 х 2160 пикселей. Вся техническая начинка заключена в черный и золотистый корпус. Объем оперативной памяти не превышает четырех гигабайт. В качестве приятного дополнения в смартфонах встроены фронтальные камеры для селфи с разрешением 20 Мп.Внутри также есть аккумуляторные батареи с емкостью в 3,2 тысячи мАч. Программное обеспечение работает на базе платформы Android 7.1 Nougat. Как и у большинства современных девайсов, у Oppo A75 и A75s есть сканеры отпечатков пальцев, которые расположены на задней части корпуса телефонов.Цена A75 составляет 365 долларов, а стоимость A75s дошла до отметки в 400 долларов.