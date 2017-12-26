Александр Васильев показал поклонникам вид современных Адама и Евы
Ведущий “Модного приговора” вместе со студентами посетил Монако, где знакомил своих подопечных с современным искусством. Александр Васильев решил порадовать своих поклонников и показал им вид современных Адама и Евы на фото в Instagram.
Знаменитость отметил, что был в полном восторге от фигуры женщины, а также упомянул о фигуративисте Ботеро, создавшем этот шедевр. Подписчики сразу оценили юмор Александра Васильева, позирующего перед камерой держа бронзовую даму за ягодицы, после чего назвали его шалуном. Некоторые лица даже пригласили историка моды в Ереван, чтобы он там мог насладиться целыми композициями статуй с мясистыми частями тела.
Многие фанаты решили отметить, что ведущему нужно быть осторожнее с Адамом, а то кавалер способен приревновать свою супругу к незнакомцу. Женщины сразу обратили внимание на его фигуру, после чего вспомнили об интимной части тела фигуры, которую нужно потереть для счастья.
Знаменитость отметил, что был в полном восторге от фигуры женщины, а также упомянул о фигуративисте Ботеро, создавшем этот шедевр. Подписчики сразу оценили юмор Александра Васильева, позирующего перед камерой держа бронзовую даму за ягодицы, после чего назвали его шалуном. Некоторые лица даже пригласили историка моды в Ереван, чтобы он там мог насладиться целыми композициями статуй с мясистыми частями тела.
Многие фанаты решили отметить, что ведущему нужно быть осторожнее с Адамом, а то кавалер способен приревновать свою супругу к незнакомцу. Женщины сразу обратили внимание на его фигуру, после чего вспомнили об интимной части тела фигуры, которую нужно потереть для счастья.