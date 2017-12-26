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Вера Брежнева испугала Киркорова словом «glitter»
На популярной телепрограмме «Успех» произошёл конфуз, где Филипп Киркоров не расслышал слово, которое сказала ведущая шоу Вера Брежнева. Вместо слова «glitter», которое означает блёстки, артист услышал созвучный русский вариант.

Вера Брежнева испугала Киркорова словом «glitter»

В интернете набирает небывалую популярность фрагмент с шоу «Успех», в котором поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров своим удивленным лицом заставил смеяться всех зрителей. Расхваливая участницу телепроекта, Брежнева рассказывала, как сочетаются элементы одежды конкурсантки. Вера расписывала внешность девушки, поведав об уместном использовании блёсток, имеющие называние «glitter» (глиттер).

Услышав что-то другое, Филипп Киркоров радикально изменил выражение лица, заподозрив ведущую в вопиющем непрофессионализме. Однако Вера объяснила, что именно имела в виду. Она заявила, что не позволила бы себе сказать тот вариант, что послышался Киркорову. Певец, шутя, объяснил, что этому послужила его старческая глухота.

Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:18
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