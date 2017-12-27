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Скончалась глава компании-организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе
Генеральный директор комитета индустриальных премий – компании-организатора главной телевизионной премии России ТЭФИ Майя Кобахидзе скончалась на 65-м году жизни. Об этом сообщила пресс-секретарь телевизионной премии ТЭФИ Наталья Уварова.

Скончалась глава компании-организатора ТЭФИ Майя Кобахидзе


О причинах кончины пока не сообщается.
В этой компании-организаторе Майя Бадриевна все активнее продвигала премию ТЭФИ. То есть, не премию ради премии, а престижность стать ее лауреатом в результате общественного признания в деле объединения телевизионного сообщества. Она буквально горела на работе. Так отзываются о Майе Кобахидзе все ее коллеги.

Ранее Кобахидзе работала замминистра культуры Грузии, главой департамента поддержки искусства и культуры Минкультуры Российской Федерации. Возглавляла Майя Кобахидзе и Федеральное агентство по культуре и кинематографии.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 05:00
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