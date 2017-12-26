Сергей Лазарев опубликовал взрывное видео

Сергей Лазарев в рамках Instagram обнародовал уникальный видеоролик танцев. На данном видео певец изображен со свое любимой партнершей и однокурсницей Александрой Урсуляк. Их исполнение невероятно зажигательное и эмоциональное. Многочисленные фанаты сказали, что звездные артисты танцевали с позитивом. Поклонники подчеркнули, что так «зажигать» и веселиться могут только чувственные и открытые люди.Поклонники назвали девушку «настоящей зажигалочкой», которая перетанцевала даже самого Сергея. Номер в исполнении Урсуляк и Лазарева подписчики высоко оценили. Данное видео за два часа смогло собрать свыше 103 тысяч лайков и более 300 восхищенных комментариев.