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Сергей Лазарев опубликовал взрывное видео
Сергей Лазарев обнародовал видеоролик «Танцев на ТНТ» 1965 года. Под постом исполнитель песен написал, что это победители профессионального конкурса. По словам певца, они с партнершей не пьяные, а просто раскрепощенные.

Сергей Лазарев опубликовал взрывное видео

Сергей Лазарев в рамках Instagram обнародовал уникальный видеоролик танцев. На данном видео певец изображен со свое любимой партнершей и однокурсницей Александрой Урсуляк. Их исполнение невероятно зажигательное и эмоциональное. Многочисленные фанаты сказали, что звездные артисты танцевали с позитивом. Поклонники подчеркнули, что так «зажигать» и веселиться могут только чувственные и открытые люди.

Поклонники назвали девушку «настоящей зажигалочкой», которая перетанцевала даже самого Сергея. Номер в исполнении Урсуляк и Лазарева подписчики высоко оценили. Данное видео за два часа смогло собрать свыше 103 тысяч лайков и более 300 восхищенных комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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