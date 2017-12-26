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Никита Михалков долгое время не принимал в семью супруга наследницы Надежды Резо Гигинеишвили
После развода наследницы режиссера Надежды с ее избранником, журналисты выяснили, что он был против их отношений. Никита Михалков долго не принимал в семью Резо Гигинеишвили.

Пока остается загадкой, почему даже наличие детей не сохранило союз звездной пары, потому что во имя любви Надежда Михалкова ушла из дома, чтобы быть рядом с будущим супругом. Раньше Резо Гигинеишвили был связан узами брака с певицей Анастасией Кочетковой, подарившей ему наследницу Марию, но потом после разрыва отношений он стал ухаживать за дочерью знаменитости.

Никита Михалков долгое время не принимал в семью супруга наследницы Надежды Резо Гигинеишвили


Дочь наладила отношения со звездным отцом после венчания и рождения детей, после чего ее супруг решил снять фильм “Заложники”, основанный на реальных событиях в Грузии. Тогда многие близкие люди считали, что режиссер хочет просто использовать имя Никиты Сергеевича для карьеры. Однако знаменитость, узнав о сюжете, был возмущен и сказал, чтобы этот человек больше не приближался к нему. Тогда супруга нашла в телефоне любимого откровенные снимки другой особы, ставшие причиной конфликта.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:50
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