Никита Михалков долгое время не принимал в семью супруга наследницы Надежды Резо Гигинеишвили
После развода наследницы режиссера Надежды с ее избранником, журналисты выяснили, что он был против их отношений. Никита Михалков долго не принимал в семью Резо Гигинеишвили.
Пока остается загадкой, почему даже наличие детей не сохранило союз звездной пары, потому что во имя любви Надежда Михалкова ушла из дома, чтобы быть рядом с будущим супругом. Раньше Резо Гигинеишвили был связан узами брака с певицей Анастасией Кочетковой, подарившей ему наследницу Марию, но потом после разрыва отношений он стал ухаживать за дочерью знаменитости.
Дочь наладила отношения со звездным отцом после венчания и рождения детей, после чего ее супруг решил снять фильм “Заложники”, основанный на реальных событиях в Грузии. Тогда многие близкие люди считали, что режиссер хочет просто использовать имя Никиты Сергеевича для карьеры. Однако знаменитость, узнав о сюжете, был возмущен и сказал, чтобы этот человек больше не приближался к нему. Тогда супруга нашла в телефоне любимого откровенные снимки другой особы, ставшие причиной конфликта.
Пока остается загадкой, почему даже наличие детей не сохранило союз звездной пары, потому что во имя любви Надежда Михалкова ушла из дома, чтобы быть рядом с будущим супругом. Раньше Резо Гигинеишвили был связан узами брака с певицей Анастасией Кочетковой, подарившей ему наследницу Марию, но потом после разрыва отношений он стал ухаживать за дочерью знаменитости.
Дочь наладила отношения со звездным отцом после венчания и рождения детей, после чего ее супруг решил снять фильм “Заложники”, основанный на реальных событиях в Грузии. Тогда многие близкие люди считали, что режиссер хочет просто использовать имя Никиты Сергеевича для карьеры. Однако знаменитость, узнав о сюжете, был возмущен и сказал, чтобы этот человек больше не приближался к нему. Тогда супруга нашла в телефоне любимого откровенные снимки другой особы, ставшие причиной конфликта.