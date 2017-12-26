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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман примерила образ сексуальной Снегурочки
Двадцатитрехлетняя ростовская звезда Playboy Мария Лиман приняла решение примерить на себя роль сексуальной Снегурочки.

Ростовская звезда Playboy Мария Лиман примерила образ сексуальной Снегурочки

Ростовская красавица Мария Лиман прославилась благодаря съемкам в популярном мужском издании Playboy. Результатом данной фотосессии стала одна страница в ежегодном календаре журнала, постоянные фотосессии с ведущими отечественными фотографами, роли в нескольких кинофильмах, и появление в телешоу на федеральных каналах.

Чтобы ее новогодняя елка выглядела еще красочней, она приняла решение украсить ее собой. Столь подходящий образ Лиман стал причиной, по которой ее фото в течение четырнадцати часов получило более 7 000 лайков и 273 восторженных комментариев. В основном писали мужчины, которые хотели бы в Новогоднюю ночь увидеть именно такую Снегурочку.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:55
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