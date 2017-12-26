Ростовская звезда Playboy Мария Лиман примерила образ сексуальной Снегурочки

Ростовская красавица Мария Лиман прославилась благодаря съемкам в популярном мужском издании Playboy. Результатом данной фотосессии стала одна страница в ежегодном календаре журнала, постоянные фотосессии с ведущими отечественными фотографами, роли в нескольких кинофильмах, и появление в телешоу на федеральных каналах.Чтобы ее новогодняя елка выглядела еще красочней, она приняла решение украсить ее собой. Столь подходящий образ Лиман стал причиной, по которой ее фото в течение четырнадцати часов получило более 7 000 лайков и 273 восторженных комментариев. В основном писали мужчины, которые хотели бы в Новогоднюю ночь увидеть именно такую Снегурочку.