Япония снова перенесла запуск ракеты-носителя SS-520

По предварительной информации, причиной отмены пуска считается техническая проблема в какой-то системе ракеты. На данный момент подробной информации об этом не дают, но обещают предоставить ее после определения точного времени следующего старта.Стоит напомнить, что ранее японцы уже испытывали проблемы с ракетой SS-520. Первая попытка запуска оказалась неудачной, посколько во время полета нарушилась защита электрических кабелей и конструкцию пришлось опустить в Японское море. При этом на борту SS-520 находился спутник TRICOM1.Интересно, что при производстве этой миниатюрной ракеты было использовано общедоступные компоненты и в итоге специалисты в общем потратили на ракетную систему не более 3,6 млн. долларов.