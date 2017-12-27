Япония снова перенесла запуск ракеты-носителя SS-520
Представители Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) сообщили, что запуск ракеты-носителя SS-520, который является самым маленьким в мире, перенесли на новую дату. Так миссия запланирована уже на 28 декабря.
По предварительной информации, причиной отмены пуска считается техническая проблема в какой-то системе ракеты. На данный момент подробной информации об этом не дают, но обещают предоставить ее после определения точного времени следующего старта.
Стоит напомнить, что ранее японцы уже испытывали проблемы с ракетой SS-520. Первая попытка запуска оказалась неудачной, посколько во время полета нарушилась защита электрических кабелей и конструкцию пришлось опустить в Японское море. При этом на борту SS-520 находился спутник TRICOM1.
Интересно, что при производстве этой миниатюрной ракеты было использовано общедоступные компоненты и в итоге специалисты в общем потратили на ракетную систему не более 3,6 млн. долларов.
По предварительной информации, причиной отмены пуска считается техническая проблема в какой-то системе ракеты. На данный момент подробной информации об этом не дают, но обещают предоставить ее после определения точного времени следующего старта.
Стоит напомнить, что ранее японцы уже испытывали проблемы с ракетой SS-520. Первая попытка запуска оказалась неудачной, посколько во время полета нарушилась защита электрических кабелей и конструкцию пришлось опустить в Японское море. При этом на борту SS-520 находился спутник TRICOM1.
Интересно, что при производстве этой миниатюрной ракеты было использовано общедоступные компоненты и в итоге специалисты в общем потратили на ракетную систему не более 3,6 млн. долларов.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:00