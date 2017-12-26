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Зинаида Кириенко, звезда «Тихого Дона», сломала на корпоративе ногу
84-летняя Зинаида Кириенко стала «жертвой» новогоднего корпоратива: актриса сломала во время мероприятия лодыжку.
Зинаида Кириенко, звезда «Тихого Дона», сломала на корпоративе ногу


25 декабря преддверие Новогодних праздников Зинаида Кириенко в компании своих коллег по цеху киноиндустрии отмечала в ресторане так называемым корпоративом. Вдруг актриса, как ей показалось, подвернула правую ногу. Кириенко событию значения не придавала до тех пор, пока из-за болей в ноге не пришлось вызывать бригаду Скорой помощи.

Прибывшие медики госпитализировали актрису в больницу. Уже там врачи определили у нее не вывих, а перелом правой лодыжки. К счастью, обошлось без оперативного вмешательства: артистке наложили на ногу гипс и отвезли домой.

С подобным «вывихом» артистка уже сталкивалась несколько лет назад, когда она сломала левую лодыжку и решила, что это вывих.

Зинаида Кириенко стала знаменитой после роли Натальи из «Тихого Дона». Также за спиной у актрисы множество других замечательных ролей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:45
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