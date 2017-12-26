Зинаида Кириенко, звезда «Тихого Дона», сломала на корпоративе ногу

25 декабря преддверие Новогодних праздников Зинаида Кириенко в компании своих коллег по цеху киноиндустрии отмечала в ресторане так называемым корпоративом. Вдруг актриса, как ей показалось, подвернула правую ногу. Кириенко событию значения не придавала до тех пор, пока из-за болей в ноге не пришлось вызывать бригаду Скорой помощи.Прибывшие медики госпитализировали актрису в больницу. Уже там врачи определили у нее не вывих, а перелом правой лодыжки. К счастью, обошлось без оперативного вмешательства: артистке наложили на ногу гипс и отвезли домой.С подобным «вывихом» артистка уже сталкивалась несколько лет назад, когда она сломала левую лодыжку и решила, что это вывих.Зинаида Кириенко стала знаменитой после роли Натальи из «Тихого Дона». Также за спиной у актрисы множество других замечательных ролей.