Умер Костя Калинов, основатель поисковика авиабилетов Aviasales

Константин Калинов, 40-летний основатель агрегатора авиабилетов Aviasales, без которого сейчас трудно обойтись любому авиапутешественнику России, скончался 26 декабря. Смерть создателя Aviasales (уроженца Ленинграда) настигла в Москве. О причинах столь раннего ухода Калинина нет никаких сведений, известно только то, что последние месяцы Константин серьёзно болел.О смерти Калинова информировал СМИ Макс Крайнов, сменивший Константина на посту исполнительного директора компании в августе 2011 года. Информацию о смерти ленинградца, создавшего уникальный сервис, подтвердили в и коммуникационном агентстве Magic, сооснователем которого также являлся Калинов. Все знавшие создателя агрегатора Aviasales отзываются об умершем с нескрываемым теплом и участием, отмечая честность и открытость Кости, его профессионализм и бескорыстие.