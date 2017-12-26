Умер Костя Калинов, основатель поисковика авиабилетов Aviasales
26 декабря ушёл из жизни Константин Калинов, известный как основатель портала Aviasales. Об обстоятельствах смерти Калинова сведений нет, но от оперативного управления компанией Константин отказался ещё год тому назад из-за болезни.
Константин Калинов, 40-летний основатель агрегатора авиабилетов Aviasales, без которого сейчас трудно обойтись любому авиапутешественнику России, скончался 26 декабря. Смерть создателя Aviasales (уроженца Ленинграда) настигла в Москве. О причинах столь раннего ухода Калинина нет никаких сведений, известно только то, что последние месяцы Константин серьёзно болел.
О смерти Калинова информировал СМИ Макс Крайнов, сменивший Константина на посту исполнительного директора компании в августе 2011 года. Информацию о смерти ленинградца, создавшего уникальный сервис, подтвердили в и коммуникационном агентстве Magic, сооснователем которого также являлся Калинов. Все знавшие создателя агрегатора Aviasales отзываются об умершем с нескрываемым теплом и участием, отмечая честность и открытость Кости, его профессионализм и бескорыстие.
Константин Калинов, 40-летний основатель агрегатора авиабилетов Aviasales, без которого сейчас трудно обойтись любому авиапутешественнику России, скончался 26 декабря. Смерть создателя Aviasales (уроженца Ленинграда) настигла в Москве. О причинах столь раннего ухода Калинина нет никаких сведений, известно только то, что последние месяцы Константин серьёзно болел.
О смерти Калинова информировал СМИ Макс Крайнов, сменивший Константина на посту исполнительного директора компании в августе 2011 года. Информацию о смерти ленинградца, создавшего уникальный сервис, подтвердили в и коммуникационном агентстве Magic, сооснователем которого также являлся Калинов. Все знавшие создателя агрегатора Aviasales отзываются об умершем с нескрываемым теплом и участием, отмечая честность и открытость Кости, его профессионализм и бескорыстие.
Общество
Добавил: Максим Литвиненко Сегодня, 19:06