В Волгодонске жители были напуганы видом огромного огненного столба

Этот феномен появился возле атомной станции, а свидетели события наблюдали за отделяющейся верхушкой, которая решила подниматься вверх без основания. Затем столб заменило зарево бирюзового цвета вместе с облаком, излучающим свечение, и увеличивающимся в размерах.Пользователи сетей отметили, что это мог быть просто лунный отблеск, проникающий сквозь облака, но люди не заметили ее присутствие на небе. Также зарево продолжало оставаться до рассвета, после чего просто исчезло из вида.