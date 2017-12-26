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В Волгодонске жители были напуганы видом огромного огненного столба
В сетях появились фото, сделанные жителями Волгодонска. Они были напуганы видом огромного огненного столба, возникшего утром в небе.

Этот феномен появился возле атомной станции, а свидетели события наблюдали за отделяющейся верхушкой, которая решила подниматься вверх без основания. Затем столб заменило зарево бирюзового цвета вместе с облаком, излучающим свечение, и увеличивающимся в размерах.

В Волгодонске жители были напуганы видом огромного огненного столба


Пользователи сетей отметили, что это мог быть просто лунный отблеск, проникающий сквозь облака, но люди не заметили ее присутствие на небе. Также зарево продолжало оставаться до рассвета, после чего просто исчезло из вида.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:40
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