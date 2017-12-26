В канун Нового года к Земле приблизятся три опасных астероида

Первый «небесный странник» - астероид QL33 из группы Аполлонов несётся в космосе со страшной скоростью в 29 520 км/час. QL33, имеющий в диаметре 320 метров, приблизится к колыбели человеческой цивилизации на расстояние в пять миллионов километров. Случится это в ночь с 29-го на 30-е декабря.Днём того же 30 декабря Земле может угрожать ещё один астероид – 2015 SY. Меньший почти в три раза по размерам, чем QL33, собрат по космическим странствиям промчится в 10 миллионах километрах от поверхности «голубой планеты».Третий астероид 2017 YD прилетит «попугать землян» 31 декабря. Правда, это небесное тело имеет в диаметре лишь 50 метров, его скорость почти 15 тысяч километров в час, а к Земле он приблизится на 7,3 млн километров. Несмотря на столь солидное расстояние до нашей планеты все три космических тела астрономами считаются потенциально опасными.