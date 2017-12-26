АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017

Британский автор знаменитой диеты Жаклин Уайтхарт не может придерживаться собственного режима
Британский автор диеты Жаклин Уайтхарт была популярна благодаря своему методу “пять к двум”, однако она не может придерживаться собственных рекомендаций. Также ученые опровергли эффективность такого питания.

Сама создательница метода пояснила журналистам, что настолько загружает себя работой, что не способна провести пару разгрузочных дней без истощения организма, которому нужны силы. Потому она решила кардинально поменять программу и стала чувствовать себя лучше, потому что здесь требуется выдержать только 28 дней вместо нескольких месяцев.

Британский автор знаменитой диеты Жаклин Уайтхарт не может придерживаться собственного режима


Однако ведущие специалисты отметили, что диета выводит из организма лишнюю жидкость, но жировые отложения остаются на месте. После прекращения такого режима и перехода на новое питание лишний вес быстро вернется назад.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:05
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники Виктории Дайнеко были смущены ее
Анфиса Чехова рассказала, что знает о холоде
Ученые Сиднейского университета работают над
Певчие птицы способны обучаться пению у приемных
Анна Седокова почувствовала себя бабушкой из-за
Спустя 60 лет дружбы два гавайца узнали о том,
Просмотреть все новости