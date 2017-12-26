Британский автор знаменитой диеты Жаклин Уайтхарт не может придерживаться собственного режима

Сама создательница метода пояснила журналистам, что настолько загружает себя работой, что не способна провести пару разгрузочных дней без истощения организма, которому нужны силы. Потому она решила кардинально поменять программу и стала чувствовать себя лучше, потому что здесь требуется выдержать только 28 дней вместо нескольких месяцев.Однако ведущие специалисты отметили, что диета выводит из организма лишнюю жидкость, но жировые отложения остаются на месте. После прекращения такого режима и перехода на новое питание лишний вес быстро вернется назад.