Британский автор знаменитой диеты Жаклин Уайтхарт не может придерживаться собственного режима
Британский автор диеты Жаклин Уайтхарт была популярна благодаря своему методу “пять к двум”, однако она не может придерживаться собственных рекомендаций. Также ученые опровергли эффективность такого питания.
Сама создательница метода пояснила журналистам, что настолько загружает себя работой, что не способна провести пару разгрузочных дней без истощения организма, которому нужны силы. Потому она решила кардинально поменять программу и стала чувствовать себя лучше, потому что здесь требуется выдержать только 28 дней вместо нескольких месяцев.
Однако ведущие специалисты отметили, что диета выводит из организма лишнюю жидкость, но жировые отложения остаются на месте. После прекращения такого режима и перехода на новое питание лишний вес быстро вернется назад.
Сама создательница метода пояснила журналистам, что настолько загружает себя работой, что не способна провести пару разгрузочных дней без истощения организма, которому нужны силы. Потому она решила кардинально поменять программу и стала чувствовать себя лучше, потому что здесь требуется выдержать только 28 дней вместо нескольких месяцев.
Однако ведущие специалисты отметили, что диета выводит из организма лишнюю жидкость, но жировые отложения остаются на месте. После прекращения такого режима и перехода на новое питание лишний вес быстро вернется назад.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:05