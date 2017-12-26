Эксперты: Частое употребление кофе может привести к возникновению головных болей

Эксперты обращают внимание именно на слово «частое», потому как и с любого полезного продукта питания можно сделать отраву, непомерно его употребляя. С кофе нужно особо быть осторожным, так как вызывает быстрое привыкание и зависимость.Две-три чашки качественного кофе в день – полезны, ибо помогают выводить из организма излишки жидкости (кофе – хорошее мочегонное). Но если указанную дозу превзойти и сделать это привычкой, то получите противоположный эффект: жидкость в организме будет накапливаться. Вместе с кофеином. А от переизбытка кофеина гарантированно разрушаются витамины и так же гарантированно организм покинет кальций с другими микроэлементами. Все это вместе и будет причиной частых головных болей.