Анастасия Каменских поделилась с поклонниками новогодними историями из детства

Звезда вспомнила, как пела рождественские песни вместе с хором Веревки, участницей которого была ее мать, после чего ей запомнились праздники в Италии, когда готовились блюда разных стран и пелись композиции многих народов. Однако подписчики почти не обратили внимания на откровения Анастасии Каменских, потому что были восхищены ее внешним видом.Фанаты поблагодарили артистку за истории, а также назвали ее роскошной особой в прекрасном платье. Оно подчеркнуло все изюминки фигуры певицы, обладающей сильным вокалом. Затем люди пожелали кумиру весело провести праздники и дальше радовать их своими выступлениями.