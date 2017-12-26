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Анастасия Каменских поделилась с поклонниками новогодними историями из детства
Певица любит зимние праздники, так что решила порадовать своих поклонников новым постом, опубликованным в Instagram. Анастасия Каменских поделилась с ними новогодними историями из детства, а также показала новое фото.

Звезда вспомнила, как пела рождественские песни вместе с хором Веревки, участницей которого была ее мать, после чего ей запомнились праздники в Италии, когда готовились блюда разных стран и пелись композиции многих народов. Однако подписчики почти не обратили внимания на откровения Анастасии Каменских, потому что были восхищены ее внешним видом.

Анастасия Каменских поделилась с поклонниками новогодними историями из детства


Фанаты поблагодарили артистку за истории, а также назвали ее роскошной особой в прекрасном платье. Оно подчеркнуло все изюминки фигуры певицы, обладающей сильным вокалом. Затем люди пожелали кумиру весело провести праздники и дальше радовать их своими выступлениями.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:44
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