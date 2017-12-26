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Поклонники Виктории Дайнеко были смущены ее поисками новогодней еды
Певица решила спросить у поклонников, где можно купить еду на праздничный стол, потому что столкнулась с рядом сложностей. Однако они были смущены такими вопросами Виктории Дайнеко и выразили разное мнение в комментариях.

Многие звезды активно готовятся к предстоящим событиям, однако исполнительница отметила, что все ее планы провалились. Она планировала встретить праздник вне дома, так что елки нет, а еще хочется узнать лучшие адреса доставки блюд. Подписчики сразу отметили, что Виктория Дайнеко может приготовить сама пару салатов и были удивлены, что она даже не умеет вести хозяйство.

Поклонники Виктории Дайнеко были смущены ее поисками новогодней еды


Некоторые люди поддержали артистку, упомянув о концертах и плотном рабочем графике. Потому ей проще сделать заказ, чем думать, что успеть сделать за пару часов. Они пожелали кумиру веселых праздников и посоветовали некоторые фирмы, занимающиеся данной темой.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:10
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