Поклонники Виктории Дайнеко были смущены ее поисками новогодней еды

Многие звезды активно готовятся к предстоящим событиям, однако исполнительница отметила, что все ее планы провалились. Она планировала встретить праздник вне дома, так что елки нет, а еще хочется узнать лучшие адреса доставки блюд. Подписчики сразу отметили, что Виктория Дайнеко может приготовить сама пару салатов и были удивлены, что она даже не умеет вести хозяйство.Некоторые люди поддержали артистку, упомянув о концертах и плотном рабочем графике. Потому ей проще сделать заказ, чем думать, что успеть сделать за пару часов. Они пожелали кумиру веселых праздников и посоветовали некоторые фирмы, занимающиеся данной темой.