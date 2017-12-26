Анна Седокова почувствовала себя бабушкой из-за переживания о здоровье наследников

Исполнительница отметила в посте, что когда была моложе, то вообще не думала про такие темы, а сейчас во время недуга Гектора столько пережила и осознала, что здоровье нельзя купить. Анна Седокова понимает, что малыши считают заботу чрезмерной и ненужной, но она бежит за ними с шапкой в руках, представляя себя пожилой особой.Подписчики сразу оценили искренность исполнительницы и поспешили ее утешить, так как это относится ко всем матерям. Они искренне любят звезду за обычные сюжеты из жизни, так что не считают ее размышления ужасными. Некоторые лица посоветовали артистке не слушать советы ведущей, а обратить внимание на передачу доктора Комаровского.