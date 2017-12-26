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В Красноярске открыли первую заправку для электрокаров
В Красноярске начала работать первая заправочная станция для электрокаров. В 2018 году планируют открыть ещё три заправки для электрокаров.

В Красноярске открыли первую заправку для электрокаров


Отмечается, что в Красноярске на данный момент зарегистрировано три электрокара. Владельцы электромобилей затрудняются сопоставить расходы на содержание транспортных средств. При этом на обычную машину в среднем требуется около 300 тысяч рублей в год.

На новой заправочной станции в Красноярске электрокар можно заряжать бесплатно, если использовать чип-карту «Россети». Эта компания в следующем году намерена построить ещё три заправки для электрокаров.

Как стало известно, одна из новых зарядных станций будет размещена в аэропорту Красноярска. В свою очередь городские власти надеются, что развитие инфраструктуры создаст благоприятную обстановку для роста продаж электромобилей.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:40
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