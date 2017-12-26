В Красноярске открыли первую заправку для электрокаров

Отмечается, что в Красноярске на данный момент зарегистрировано три электрокара. Владельцы электромобилей затрудняются сопоставить расходы на содержание транспортных средств. При этом на обычную машину в среднем требуется около 300 тысяч рублей в год.На новой заправочной станции в Красноярске электрокар можно заряжать бесплатно, если использовать чип-карту «Россети». Эта компания в следующем году намерена построить ещё три заправки для электрокаров.Как стало известно, одна из новых зарядных станций будет размещена в аэропорту Красноярска. В свою очередь городские власти надеются, что развитие инфраструктуры создаст благоприятную обстановку для роста продаж электромобилей.