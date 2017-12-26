В Сети опубликовали новый тизер хэтчбека Hyundai Veloster
В сеть выложили тизеры «новогоднего» хэтчбека Hyundai Veloster, дебют автомобиля ожидается на международном автосалоне в Детройте в январе. В честь приближающегося праздника кузов автомобиля украсили миниатюрными светодиодами.
В YouTube на официальной странице компании Hyundai накануне выложили новогоднее тизерное видео, с изображением ассиметричного хэтчбека Hyundai Veloster. Разработчики в видеотизере продемонстрировали серийную оптику автомобиля и кузов, покрытый тысячами светодиодов, меняющих цвет и рисунок. При этом интерьер автомобиля ещё не рассекречен.
Ранее неоднократно были опубликованы шпионские фотографии нового хэтчбека Hyundai Veloster. Отмечается, что новая модель сохранит свою особенность – одна дверь с водительской стороны и две двери с пассажирской.
Предполагается, что новый Hyundai Veloster будет оснащён бензиновыми турбомоторами, мощность которых не озвучивается. В дальнейшем подразделение Hyundai N планирует представить «заряженную» версию Hyundai Veloster.
В YouTube на официальной странице компании Hyundai накануне выложили новогоднее тизерное видео, с изображением ассиметричного хэтчбека Hyundai Veloster. Разработчики в видеотизере продемонстрировали серийную оптику автомобиля и кузов, покрытый тысячами светодиодов, меняющих цвет и рисунок. При этом интерьер автомобиля ещё не рассекречен.
Ранее неоднократно были опубликованы шпионские фотографии нового хэтчбека Hyundai Veloster. Отмечается, что новая модель сохранит свою особенность – одна дверь с водительской стороны и две двери с пассажирской.
Предполагается, что новый Hyundai Veloster будет оснащён бензиновыми турбомоторами, мощность которых не озвучивается. В дальнейшем подразделение Hyundai N планирует представить «заряженную» версию Hyundai Veloster.
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Добавил: Алина Вчера, 23:30