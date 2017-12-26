В Сети опубликовали новый тизер хэтчбека Hyundai Veloster

В YouTube на официальной странице компании Hyundai накануне выложили новогоднее тизерное видео, с изображением ассиметричного хэтчбека Hyundai Veloster. Разработчики в видеотизере продемонстрировали серийную оптику автомобиля и кузов, покрытый тысячами светодиодов, меняющих цвет и рисунок. При этом интерьер автомобиля ещё не рассекречен.Ранее неоднократно были опубликованы шпионские фотографии нового хэтчбека Hyundai Veloster. Отмечается, что новая модель сохранит свою особенность – одна дверь с водительской стороны и две двери с пассажирской.Предполагается, что новый Hyundai Veloster будет оснащён бензиновыми турбомоторами, мощность которых не озвучивается. В дальнейшем подразделение Hyundai N планирует представить «заряженную» версию Hyundai Veloster.