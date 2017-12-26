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Ученые Сиднейского университета работают над проблемой ржавчины пшеницы
Учеными Университета Сиднея определено, что продовольственной безопасности угрожает ржавчина пшеницы, по причине ее интенсивного распространения. На основании проведенных исследований, авторами проекта обнаружены процессы выброса у растения ненужных генов.

Как предположили ученые, по причине «возрождения» ржавчины пшеницы, могут быть аннулированы ранние опыты и проверки, вошедшие в «зеленую революцию». Естественная эволюция, помогла найди специалистам возможности «встроенного» сопротивления растений. В ходе поисков патогенных образцов, имеется возможность за несколько часов удалить компоненты для сохранения урожайности.
Ученые Сиднейского университета работают над проблемой ржавчины пшеницы


Научные работники едины во мнении, что актуально опережение появления и действия изменяющего патогена. После эпидемии ржавчины 1973 года в Австралии, угроза постепенно возвращается на территорию современной Европы и Азии. Не исключена возможность распространения через Ближний Восток или Африку.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 23:00
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