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Режиссер Гильермо дель Торо рассказал журналистам о встрече с НЛО и призраками
Мексиканский режиссер во время беседы с журналистами рассказал о встрече с НЛО и призраками. Потому Гильермо дель Торо не просто так снимает сюжеты, связанные с фантастикой.

Будущая звезда заметил возле Гвадалахары огромную летающую тарелку, которая излучала яркое свечение и мчалась недалеко от свидетеля события. Тогда он был вместе с другом, но присмотревшись к внеземному объекту, был разочарован неинтересным космическим дизайном. Однако люди испытали сильный страх, заставивший их быстро уехать отсюда на машине, а недовольные пришельцы устроили небольшое преследование, после чего скрылись из глаз.

Режиссер Гильермо дель Торо рассказал журналистам о встрече с НЛО и призраками


Гильермо дель Торо ощутил дух покойного дяди, когда ночевал в его спальне. Тогда он видел тень умершего человека, стоящую возле занавесей, хотя считает призраков отражением негативных человеческих эмоций. Они вынуждены бродить по кругу, а также выражают их в параллельном мире, став жертвами событий или плохого обращения. Режиссер надеется, что фантомы никогда не покажутся на планете, иначе они могут просто перенаселять территорию, хотя сами не имеют душ и мыслей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:10
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