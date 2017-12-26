Режиссер Гильермо дель Торо рассказал журналистам о встрече с НЛО и призраками

Будущая звезда заметил возле Гвадалахары огромную летающую тарелку, которая излучала яркое свечение и мчалась недалеко от свидетеля события. Тогда он был вместе с другом, но присмотревшись к внеземному объекту, был разочарован неинтересным космическим дизайном. Однако люди испытали сильный страх, заставивший их быстро уехать отсюда на машине, а недовольные пришельцы устроили небольшое преследование, после чего скрылись из глаз.Гильермо дель Торо ощутил дух покойного дяди, когда ночевал в его спальне. Тогда он видел тень умершего человека, стоящую возле занавесей, хотя считает призраков отражением негативных человеческих эмоций. Они вынуждены бродить по кругу, а также выражают их в параллельном мире, став жертвами событий или плохого обращения. Режиссер надеется, что фантомы никогда не покажутся на планете, иначе они могут просто перенаселять территорию, хотя сами не имеют душ и мыслей.