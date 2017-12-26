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Подростковый период наиболее благоприятен для обучения
В отличие от взрослых и детей, обучение в период подросткового возраста значительно эффективнее, отмечают голландские ученые в публикации научной статьи в Nature Communications. В результате исследований выяснилось, что при освоении нового материала подростками, повышается активность участка головного мозга, ответственного за обработку поступающей информации.

Специалисты были организованы долгосрочные исследования, к которым привлекли 232 добровольца, возрастом от 8 до 25 лет. Эксперимент заключался в просмотре изображений предметов, с последующим их распределением по ячейкам, нажатием соответствующей кнопки. В результате компьютер выдавал сообщение, в правильной ли группе определили предмет.
Подростковый период наиболее благоприятен для обучения


В ходе анализа, эксперты прослеживали активность полосатого тела, представляющего анатомическую структуру мозга, ответственную за обучение. Как показали результаты, добровольцы в возрасте от 16 до 20 лет усваивали новый материал эффективностью в 97-процентов, а следом шел спад. Как предположили ученые, полосатое тело находится в активности до 20 лет, этот период определен как подростковый и наиболее благоприятный для обучения.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:30
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