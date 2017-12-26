Подростковый период наиболее благоприятен для обучения

Специалисты были организованы долгосрочные исследования, к которым привлекли 232 добровольца, возрастом от 8 до 25 лет. Эксперимент заключался в просмотре изображений предметов, с последующим их распределением по ячейкам, нажатием соответствующей кнопки. В результате компьютер выдавал сообщение, в правильной ли группе определили предмет.В ходе анализа, эксперты прослеживали активность полосатого тела, представляющего анатомическую структуру мозга, ответственную за обучение. Как показали результаты, добровольцы в возрасте от 16 до 20 лет усваивали новый материал эффективностью в 97-процентов, а следом шел спад. Как предположили ученые, полосатое тело находится в активности до 20 лет, этот период определен как подростковый и наиболее благоприятный для обучения.