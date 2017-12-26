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Ани Лорак опубликовала редкое новогоднее фото с братьями
Ани Лорак в рамках Instagram обнародовала редкий новогодний снимок. На данном фото будущая звезда изображена с родными братьями. Под фото певица написала, что ей тогда было четыре года, при этом они были настоящей бандой.

Ани Лорак опубликовала редкое новогоднее фото с братьями

На старом снимке, маленькая Ани Лорак изображена под новогодней елкой вместе со своими старшими братьями. Фото выполнено в черно-белом фоне и на нем знаменитость совсем не похожа на себя. Многочисленные фанаты Ани Лорак назвали публикацию невероятно трогательной. Сама исполнительница песен напомнила подписчикам беззащитного маленького хомячка, а братьев стилягами.

Поклонники предложили певице сделать такой же снимок, только уже сегодня. По их словам, это может стать интересным экспериментом, так как всегда интересно наблюдать, как меняется мир. Уникальное фото Ани Лорак за один час собрало более 27 000 отметок «Нравится» и 217 восторженных комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:20
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