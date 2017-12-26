Новый кросс Lifan X70 скоро появится в России

В модельном ряду производителя кроссовер Lifan Х70 займёт место модели Х60. Габариты автомобиля составляют 4 390/1 820/1 715 мм, размер колесной базы - 2 610 мм, а дорожный просвет – 196.В качестве силовой установки автомобиля выступит бензиновый двигатель ёмкостью 2,0 литра, генерирующий 141 лошадиную силу. В качестве трансмиссии предлагается «механика» на 5 ступеней или вариатор CVT. Привод у автомобиля только передний.Базовая комплектация Lifan Х70 оснащена кондиционером, штатной аудиосистемой, фронтальными и боковыми подушками безопасности, боковыми зеркалами с подогревом и электроприводом, электронным стояночным тормозом, системой контроля давления в шинах и другими опциями. «Топовая» модификация имеет более широкий перечень оснащения.