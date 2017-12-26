Стала известна причина распада группы "Грибы"

Сингл «Тает лед» стал настоящим хитом по версии голосования российского населения согласно версии iTunes, а сама группа получила призвание «Прорыв года». Однако это не помогло парням держаться вместе.Распад группы фронтмен Юрий Бардаш пояснил тем, что проектом занимался исключительно один человек – Киивстонер, но с его уходом команда начала распадаться из-за чрезмерного таланта ее участников. Кроме того, Бардаш в данное время задействован в новом проект под названием «Бадминтон», который, по словам музыканта, уже имеет успех у публики.Сообщается, что свой последний концерт «Грибы» проведут в Киеве (Украина) в последний день текущего года – 31 декабря.