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Стала известна причина распада группы "Грибы"
В прессе пронесся слух о распаде популярного бойс-бэнда «Грибы». Позднее информация подтвердилась, группа действительно распадается, так как фронтмен «Грибов» Юрий Бардаш в данное время занимается новым музпроектом.

Стала известна причина распада группы "Грибы"


Сингл «Тает лед» стал настоящим хитом по версии голосования российского населения согласно версии iTunes, а сама группа получила призвание «Прорыв года». Однако это не помогло парням держаться вместе.

Распад группы фронтмен Юрий Бардаш пояснил тем, что проектом занимался исключительно один человек – Киивстонер, но с его уходом команда начала распадаться из-за чрезмерного таланта ее участников. Кроме того, Бардаш в данное время задействован в новом проект под названием «Бадминтон», который, по словам музыканта, уже имеет успех у публики.

Сообщается, что свой последний концерт «Грибы» проведут в Киеве (Украина) в последний день текущего года – 31 декабря.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 19:05
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