На Рождественскую службу Меган Маркл одела тренч в три раза дешевле пальта Кейт Миддлтон

Церковная служба, посвященная Рождеству, проходила в храме Марии Магдалины в небольшом городе Кинс-Линн. Это богослужение привлекло небывалый ажиотаж не только среди журналистов всего мира, съехавших для получения уникальных кадров первого посещения актрисы из Канады Меган Маркл церковь вместе с будущими родственниками из британского королевского семейства, но и обычных британцев.Конечно, многие члены королевской семьи считают мезальянсом женитьбу принца Гарри на простой актрисе с негритянскими корнями, однако даже королева Елизавета II смирилась с выбором внука и даже благословила их брак. Да и сами британцы не против брака любимого принца. При этом журналисты отметили отменный вкус Меган Маркл, одевшей на службу элегантный тренч бежевого цвета от канадского бренда Sentaler стоимостью в 1,3 тыс. дол, тогда как Кейт Миддлтон предпочла пальто в клеточку от Дома моды Miu Miu, которое обошлось королевскому бюджету в 4 тыс.дол.