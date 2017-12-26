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В Сети опубликован уникальный фотоснимок повзрослевших детей Майкла Джексона
Дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис опубликовала в своем Instagram-аккаунте редкий совместный снимок с остальными приемными детьми легенды мировой музыки. На фотоснимке изображены сама девушка и ее сводные братья Бланкет и Принс.

В Сети опубликован уникальный фотоснимок повзрослевших детей Майкла Джексона


Как известно, после трагической смерти Майкла Джексона дети остались жить у его матери Кэтрин Джексон. Их фотоснимки очень редко появляются в Сети, поэтому данное фото дорогого стоит.

В Сети опубликован уникальный фотоснимок повзрослевших детей Майкла Джексона


Под снимком порядком повзрослевшая 19-летняя дочь мирового поп-короля подписала «Счастливое Рождество». На нем изображена она, ее младший 15-летний брат Бланкет, старший 20—летний брат Принс, а также их общий друг.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:40
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