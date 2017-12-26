В Сети опубликован уникальный фотоснимок повзрослевших детей Майкла Джексона

Как известно, после трагической смерти Майкла Джексона дети остались жить у его матери Кэтрин Джексон. Их фотоснимки очень редко появляются в Сети, поэтому данное фото дорогого стоит.Под снимком порядком повзрослевшая 19-летняя дочь мирового поп-короля подписала «Счастливое Рождество». На нем изображена она, ее младший 15-летний брат Бланкет, старший 20—летний брат Принс, а также их общий друг.