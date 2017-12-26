Перед Новым годом в РФ сократилось количество невыездных должников
Перед новогодними праздниками уменьшилось количество невыездных россиян-должников. Касательно этого сообщили представители Федеральной службы судебных приставов России.
В ФССП передали, что на сегодняшний день действует около 1 700 000 постановлений касательно временного ограничения на выезд из РФ должников. На период первого декабря их было около 1 900 000. Так как перед Новым годом не так интенсивно выносят постановления, данные цифры говорят о том, что российское население перед праздниками старается погасить долги. В свою очередь общая сумма такого рода долгов составляет один триллион российских рублей. Это приблизительно шестая часть от всей суммы, непосредственно которую должна в итоге взыскать ФССП.
Приставы в текущем году опять организуют дежурства непосредственно в праздники в рамках крупнейших международных аэропортов. Специалисты службы проконсультируют при сложностях вылета за границу.
В ФССП передали, что на сегодняшний день действует около 1 700 000 постановлений касательно временного ограничения на выезд из РФ должников. На период первого декабря их было около 1 900 000. Так как перед Новым годом не так интенсивно выносят постановления, данные цифры говорят о том, что российское население перед праздниками старается погасить долги. В свою очередь общая сумма такого рода долгов составляет один триллион российских рублей. Это приблизительно шестая часть от всей суммы, непосредственно которую должна в итоге взыскать ФССП.
Приставы в текущем году опять организуют дежурства непосредственно в праздники в рамках крупнейших международных аэропортов. Специалисты службы проконсультируют при сложностях вылета за границу.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30