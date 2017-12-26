В Финиксе мужчина запечатлел на видео пришельца в летающей тарелке

На нем виден большой объект в оранжевых лучах, который парит над трассой, после чего он начинает менять свои оттенки. Затем НЛО решил набрать скорость и скрыться в ночном небе, но свидетелю события удалось рассмотреть внутри фигуру внеземного существа, занимающегося своей работой.Возможно, он проводит манипуляции, чтобы внимательно исследовать территорию, но само появление корабля вместе с экипажем является редким зрелищем. Аналогичный случай описывали братья Казинсы, тоже столкнувшиеся с гуманоидами в аппаратах.