АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017

Москвичка пожаловать на стриптизершу после отказа исполнить приватный танец для кота
Москвичка обратилась к сотрудникам органов и написала заявление, в котором жаловалась на стриптизершу из “Бурлеска”. Инцидент произошел после отказа девушки исполнить приватный танец для ее любимого кота.

Она оценила нанесенный ущерб в 1000 руб, а также отметила, что вместе с питомцем посетила клуб, а дальше решила сделать ему подарок на день рождения. Женщина заплатила 2000 руб, но танцовщица увидела необычного клиента и отказалась от выступления.

Москвичка пожаловать на стриптизершу после отказа исполнить приватный танец для кота


Обиженная владелица подчеркнула, что ее кот сильно расстроился, потому что любит танцы. Она сама иногда балует его личными выступлениями, но сейчас подготовила для именинника живого цыпленка, чтобы он мог устроить себе роскошную трапезу.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:25
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники Виктории Дайнеко были смущены ее
Анфиса Чехова рассказала, что знает о холоде
Ученые Сиднейского университета работают над
Певчие птицы способны обучаться пению у приемных
Анна Седокова почувствовала себя бабушкой из-за
Спустя 60 лет дружбы два гавайца узнали о том,
Просмотреть все новости