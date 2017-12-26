Москвичка пожаловать на стриптизершу после отказа исполнить приватный танец для кота

Она оценила нанесенный ущерб в 1000 руб, а также отметила, что вместе с питомцем посетила клуб, а дальше решила сделать ему подарок на день рождения. Женщина заплатила 2000 руб, но танцовщица увидела необычного клиента и отказалась от выступления.Обиженная владелица подчеркнула, что ее кот сильно расстроился, потому что любит танцы. Она сама иногда балует его личными выступлениями, но сейчас подготовила для именинника живого цыпленка, чтобы он мог устроить себе роскошную трапезу.