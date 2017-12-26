Юлия Барановская продемонстрировала новый образ современной мамы
Юлия Барановская, являющаяся ведущей Первого канала и звездным редактором «Вокруг ТВ», в рамках Instagram обнародовала эффектный снимок. На данном фото теледива продемонстрировала новый образ современной мамы.
Сегодня в микроблоге Instagram Барановская обнародовала новую публикацию. Ведущая показала на снимке, как эффектно и интересно могут выглядеть современные мамы. В комментарии под постом Юлия подметила, что матери бывают разными. Публикация не оставила равнодушными фолловеров звезды.
На фото теледива изображена в серебристых туфлях на высоком каблуке и разноцветном блестящем коротком платье без рукав. Дополнили образ идеальный макияж и распущенные волосы волной. Поклонники мгновенно начали комментировать безупречный образ ведущей. Фанаты сказали, что именно такая мать является гордостью детей. Пост Барановской за один час собрал более 17 тысяч лайков и 218 восторженных комментариев.
Сегодня в микроблоге Instagram Барановская обнародовала новую публикацию. Ведущая показала на снимке, как эффектно и интересно могут выглядеть современные мамы. В комментарии под постом Юлия подметила, что матери бывают разными. Публикация не оставила равнодушными фолловеров звезды.
На фото теледива изображена в серебристых туфлях на высоком каблуке и разноцветном блестящем коротком платье без рукав. Дополнили образ идеальный макияж и распущенные волосы волной. Поклонники мгновенно начали комментировать безупречный образ ведущей. Фанаты сказали, что именно такая мать является гордостью детей. Пост Барановской за один час собрал более 17 тысяч лайков и 218 восторженных комментариев.