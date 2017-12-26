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Экспертами названы главные русские слова 2017 года
Специалистами анонсирован рейтинг главных слов в рамках русского языка в 2017 году. На первом месте оказалось слово «реновации». На втором месте оказался «биткоин» - главная криптовалюта современности.

Экспертами названы главные русские слова 2017 года

ТОП-3 замыкает слово «хайп», являющееся малознакомым старшему поколению российского населения. Его заимствовали от английского существительного «hype» (шумиха/ажиотаж). Как термин «Биткоин», позаимствовали также из английского языка. Он означает название главной криптовалюты. Слово «реновация» взяли из определения процесса, целью которого является улучшение чего-либо. Оно наиболее активно применялось в процессе кампании по сносу устаревших пятиэтажных зданий. Эту компанию реализовал Сергей Собянин, являющийся мэром Москвы.

В десятку ТОП также вошли такие слова, как «баттл», «безвиз», «фейк». После них популярными являются «токсичный», а также «криптовалюта».
Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:10
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