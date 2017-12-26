АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017

Стало известно об исключении Visa и Mastercard из «Финтеха»
Ассоциация «Финтех» не сможет больше считать своими членами платежные карточные системы Visa и Mastercard.

Стало известно об исключении Visa и Mastercard из «Финтеха»


Поскольку «Финтех» – подоточетная Центробанку России, как национальному регулятору структура, она вовлечена в работу, касающуюся серьезных проектов государственной важности. А ее платежные системы – Visa и Mastercard – являются иностранными.
То есть, исключение из ассоциации «Финтех» этих платежных систем, которые стали членами Ассоциации совсем недавно (12 октября 2017), имеет одну единственную цель. А именно – обеспечение национальной безопасности.

Ассоциация «Финтех», которой в декабре 2017 года исполнился год, была создана для разработки и внедрения новых технологических решений, имеющими целью обеспечение развития финансового рынка Российской Федерации. Отдельным пунктом основной деятельности «Финтеха» стоит создание условий для цифровизации экономики.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 20:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники Виктории Дайнеко были смущены ее
Анфиса Чехова рассказала, что знает о холоде
Ученые Сиднейского университета работают над
Певчие птицы способны обучаться пению у приемных
Анна Седокова почувствовала себя бабушкой из-за
Спустя 60 лет дружбы два гавайца узнали о том,
Просмотреть все новости