Стало известно об исключении Visa и Mastercard из «Финтеха»

Ассоциация «Финтех» не сможет больше считать своими членами платежные карточные системы Visa и Mastercard.Поскольку «Финтех» – подоточетная Центробанку России, как национальному регулятору структура, она вовлечена в работу, касающуюся серьезных проектов государственной важности. А ее платежные системы – Visa и Mastercard – являются иностранными.То есть, исключение из ассоциации «Финтех» этих платежных систем, которые стали членами Ассоциации совсем недавно (12 октября 2017), имеет одну единственную цель. А именно – обеспечение национальной безопасности.Ассоциация «Финтех», которой в декабре 2017 года исполнился год, была создана для разработки и внедрения новых технологических решений, имеющими целью обеспечение развития финансового рынка Российской Федерации. Отдельным пунктом основной деятельности «Финтеха» стоит создание условий для цифровизации экономики.