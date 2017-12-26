Александр Буйнов встретит Новый год в замке Аллы Пугачевой

Исполнитель признался, что уже устал вместе с супругой отмечать эти события в домашней обстановке. Сейчас пара предпочитает ходить в гости, а раньше она приглашала к себе 140 друзей, после чего Александр Буйнов всегда уставал.Теперь певец отметить новогоднюю ночь вместе со звездными коллегами, после чего поедет в студию, чтобы немного поработать. Знаменитость подчеркнул, что его избранница никогда не ревнует его к другим женщинам, хотя часто видит в окружении известных артисток. Он долгие годы живет со своей половинкой и счастлив в личной жизни.