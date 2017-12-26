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Александр Буйнов встретит Новый год в замке Аллы Пугачевой
Поклонники певца увидели в Instagram новое сообщение, в котором он рассказал о своих планах на Новый год. Александр Буйнов встретит праздник в замке Аллы Пугачевой и ее семьи.

Исполнитель признался, что уже устал вместе с супругой отмечать эти события в домашней обстановке. Сейчас пара предпочитает ходить в гости, а раньше она приглашала к себе 140 друзей, после чего Александр Буйнов всегда уставал.

Александр Буйнов встретит Новый год в замке Аллы Пугачевой


Теперь певец отметить новогоднюю ночь вместе со звездными коллегами, после чего поедет в студию, чтобы немного поработать. Знаменитость подчеркнул, что его избранница никогда не ревнует его к другим женщинам, хотя часто видит в окружении известных артисток. Он долгие годы живет со своей половинкой и счастлив в личной жизни.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20
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