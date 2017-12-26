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Николай Басков и Виктория Лопырева поздравили поклонников с приближающимися новогодними праздниками
Звездная пара решила поздравить поклонников с приближающимися новогодними праздниками, опубликовав обложку “Антенны” в Instagram. На ней Николай Басков позирует перед камерами со своей избранницей Викторией Лопыревой.

Пока модель вместе с подругами отдыхает в Дубае, а исполнитель занят на съемках праздничных программ. Николай Басков во время беседы с журналистами отметил, что свадьба может состояться в новом году, но пока сложно назвать дату из-за напряженного рабочего графика невесты. Виктория Лопырева отказалась комментировать ситуацию, но подписчики были рады теплым словам их кумира.

Николай Басков и Виктория Лопырева поздравили поклонников с приближающимися новогодними праздниками


Певец и его любимая женщина желают всем счастья и здоровья, а также хотят, чтобы удача вместе любовью всегда сопровождали людей в жизни, заменив собою проблемы. Фанаты отметили, насколько красиво смотрится пара вместе, пожелав самого лучшего будущей семье. После публикации фото собрало 1000 лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30
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