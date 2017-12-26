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В Австралии заметили сверхбыстрый НЛО
Австралиец запечатлел сверхбыстрый НЛО. Он отметил, что неопознанный объект летел с очень большой скоростью. Вследствие этого НЛО на видео получился размытым.

В Австралии заметили сверхбыстрый НЛО

Неопознанный объект заснят был на камеру наблюдения. Австралиец рассказал, что у объекта не было крыльев. Но он при этом двигался с очень большой скоростью. Объект пролетел за считанные секунды мимо высотного здания. На задней части НЛО, наверное, располагался двигатель, потому что он в небе оставил характерный след. По словам очевидцев НЛО имел небольшие размеры, не имел хвоста и крыльев. Объект во время движения издавал громкие звуки, которые практически сразу затихали, вследствие того, что он начал быстро удаляться.

На небе оставались следы от НЛО, которые можно сравнить с очень большими черными струями, которые постепенно растворялись на фоне облаков. Имеются данные, что подобные объекты в начале текущего года заметили также на территории ЮАР.
В мире / Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:17
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