В Австралии заметили сверхбыстрый НЛО

Неопознанный объект заснят был на камеру наблюдения. Австралиец рассказал, что у объекта не было крыльев. Но он при этом двигался с очень большой скоростью. Объект пролетел за считанные секунды мимо высотного здания. На задней части НЛО, наверное, располагался двигатель, потому что он в небе оставил характерный след. По словам очевидцев НЛО имел небольшие размеры, не имел хвоста и крыльев. Объект во время движения издавал громкие звуки, которые практически сразу затихали, вследствие того, что он начал быстро удаляться.На небе оставались следы от НЛО, которые можно сравнить с очень большими черными струями, которые постепенно растворялись на фоне облаков. Имеются данные, что подобные объекты в начале текущего года заметили также на территории ЮАР.