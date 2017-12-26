На Меркурии исследователи обнаружили базу пришельцев
Во время просмотра снимков, сделанных спутниками на Меркурии, исследователи обнаружили базу пришельцев. Объект в виде башни расположился в кратере на поверхности небесного тела и был сделан с помощью внеземных технологий.
Уфолог Скотт Уоринг отметил, что он имеет четкие формы, а также заметны лучи света, отражающиеся с глянцевой поверхности конструкции. Внутри него может располагаться убежище НЛО вместе с пришельцами, контролирующими территорию планеты. Аналоги были замечены на Луне, но NASA не желает признать присутствие внеземной жизни на спутнике Земли.
Пока исследователи собираются найти факты, подтверждающие наличие кораблей гуманоидов на других объектах, а также отсюда к людям летят разведчики, которые потом появляются перед глазами очевидцев событий. Также главная база инопланетян расположена вне Солнечной системы в другой галактике.
Уфолог Скотт Уоринг отметил, что он имеет четкие формы, а также заметны лучи света, отражающиеся с глянцевой поверхности конструкции. Внутри него может располагаться убежище НЛО вместе с пришельцами, контролирующими территорию планеты. Аналоги были замечены на Луне, но NASA не желает признать присутствие внеземной жизни на спутнике Земли.
Пока исследователи собираются найти факты, подтверждающие наличие кораблей гуманоидов на других объектах, а также отсюда к людям летят разведчики, которые потом появляются перед глазами очевидцев событий. Также главная база инопланетян расположена вне Солнечной системы в другой галактике.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:45