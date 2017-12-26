На Меркурии исследователи обнаружили базу пришельцев

Уфолог Скотт Уоринг отметил, что он имеет четкие формы, а также заметны лучи света, отражающиеся с глянцевой поверхности конструкции. Внутри него может располагаться убежище НЛО вместе с пришельцами, контролирующими территорию планеты. Аналоги были замечены на Луне, но NASA не желает признать присутствие внеземной жизни на спутнике Земли.Пока исследователи собираются найти факты, подтверждающие наличие кораблей гуманоидов на других объектах, а также отсюда к людям летят разведчики, которые потом появляются перед глазами очевидцев событий. Также главная база инопланетян расположена вне Солнечной системы в другой галактике.