В продажу поступил обновленный внедорожник Isuzu MU-X

Внедорожник Isuzu MU-X 2018 модельного года получил видоизменённую решетку радиатора, иные бамперы, модернизированную головную оптику, задние фонари со светодиодами и оригинальные 18-дюймовые колёсные диски с резиной 255/60 R18.Рестайлинговый кроссовер Isuzu MU-X оснащён экономичным турбодизельным агрегатом ёмкостью 1,9 литра мощностью 163 лошадиные силы. На пару с силовой установкой работает автоматическая трансмиссия на 6 диапазонов. Также в моторной гамме автомобиля остался дизельный мотор ёмкостью 2,5 литра.В интерьере кроссовера появилось рулевое колесо иного дизайна, переработанная передняя панель, новый блок климатической установки, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и ряд других опций.