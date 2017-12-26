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В продажу поступил обновленный внедорожник Isuzu MU-X
Представители компании Isuzu сообщили о старте продаж рестайлинговой версии внедорожника Isuzu MU-X. В Китае официальные дилеры начали принимать заказы на обновлённый автомобиль Isuzu MU-X.

В продажу поступил обновленный внедорожник Isuzu MU-X


Внедорожник Isuzu MU-X 2018 модельного года получил видоизменённую решетку радиатора, иные бамперы, модернизированную головную оптику, задние фонари со светодиодами и оригинальные 18-дюймовые колёсные диски с резиной 255/60 R18.

Рестайлинговый кроссовер Isuzu MU-X оснащён экономичным турбодизельным агрегатом ёмкостью 1,9 литра мощностью 163 лошадиные силы. На пару с силовой установкой работает автоматическая трансмиссия на 6 диапазонов. Также в моторной гамме автомобиля остался дизельный мотор ёмкостью 2,5 литра.

В интерьере кроссовера появилось рулевое колесо иного дизайна, переработанная передняя панель, новый блок климатической установки, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном и ряд других опций.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 19:10
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