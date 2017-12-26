Анна Седокова устала от разочарований и теперь ищет новый путь

Новый "постельный" снимок в пижаме и с воздушными шариками опубликовала Анна Седокова. В посте под фото она очередной раз принялась рассуждать о сложностях своего существования в этом мире. Очевидно "бывшая Виагра" уверенна, что в её загадочных высказываниях заключена глубокая философия.К примеру, Анна Седокова поделилась мыслью о том, что считает уходящий год "уж очень странным", но почему - не уточняет. Тут же она добавляет, что "ждёт-не дождётся, когда он закончится".Также в посте Седокова расписывает свои, в течение всего дня, сборы на некую встречу. Она приоделась, накрасила губы алой помадой и отправилась на свидание, но тут же "поругалась , расстроилась и вернулась к дочке", опять же не уточняя с кем именно встречалась и ругалась.Вся эта загадочность и недосказанность Анны Седоковой говорит о том, что певице не хватает любви, и подобные рассуждения пишутся для интриги и привлечения дополнительного внимания к собственной персоне. Что как правило подтверждают многочисленные комментарии подписчиков в Instagram Седоковой.