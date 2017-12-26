После клинической смерти человека мозг и сознание продолжают работать
Ученые Университета Мичигана после проведённых в 2013 году исследований заявили, что мозг после смерти человека продолжает выполнять работу, быть активным. Поле смерти люди испытывают внутри центрального отдела человеческой нервной системы «завуалированный секрет».
Учёные данный вывод сделали после наблюдения за грызунами. Их мозг во время смерти начал проявлять активность, как и при бодрствовании. Сознанием показывались электрические «подписи». Предсмертный опыт в данном случае может быть связанным с головным мозгом, нейронными коррелятами. После тридцатисекундной остановки сердца у мышей, экспертами была зафиксирована синхронизированная активность.
По мнению авторов проекта, недостаток кислорода является причиной повышения показателей работы мозга. Такие результаты наблюдений, возможно, пояснят, почему люди, пережившие клиническую смерть, могут объяснить чувство осознания всего происходящего.
Учёные данный вывод сделали после наблюдения за грызунами. Их мозг во время смерти начал проявлять активность, как и при бодрствовании. Сознанием показывались электрические «подписи». Предсмертный опыт в данном случае может быть связанным с головным мозгом, нейронными коррелятами. После тридцатисекундной остановки сердца у мышей, экспертами была зафиксирована синхронизированная активность.
По мнению авторов проекта, недостаток кислорода является причиной повышения показателей работы мозга. Такие результаты наблюдений, возможно, пояснят, почему люди, пережившие клиническую смерть, могут объяснить чувство осознания всего происходящего.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:45