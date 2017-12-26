АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017

После клинической смерти человека мозг и сознание продолжают работать
Ученые Университета Мичигана после проведённых в 2013 году исследований заявили, что мозг после смерти человека продолжает выполнять работу, быть активным. Поле смерти люди испытывают внутри центрального отдела человеческой нервной системы «завуалированный секрет».

После клинической смерти человека мозг и сознание продолжают работать

Учёные данный вывод сделали после наблюдения за грызунами. Их мозг во время смерти начал проявлять активность, как и при бодрствовании. Сознанием показывались электрические «подписи». Предсмертный опыт в данном случае может быть связанным с головным мозгом, нейронными коррелятами. После тридцатисекундной остановки сердца у мышей, экспертами была зафиксирована синхронизированная активность.

По мнению авторов проекта, недостаток кислорода является причиной повышения показателей работы мозга. Такие результаты наблюдений, возможно, пояснят, почему люди, пережившие клиническую смерть, могут объяснить чувство осознания всего происходящего.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:45
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники Виктории Дайнеко были смущены ее
Анфиса Чехова рассказала, что знает о холоде
Ученые Сиднейского университета работают над
Певчие птицы способны обучаться пению у приемных
Анна Седокова почувствовала себя бабушкой из-за
Спустя 60 лет дружбы два гавайца узнали о том,
Просмотреть все новости