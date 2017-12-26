В заброшенной церкви молодой человек сделал фото паранормального явления в виде призрака

Тогда свидетель события зашел сюда вместе с друзьями, после чего товарищ сделал фото на кресле в зале, а дальше после просмотра кадров компания заметила призрачную фигуру человека, находящуюся рядом с живым лицом. Пользователи сетей предположили, что она могла сидеть тут до визита незваных гостей, так что, человек просто уселся на фантом.Сюжет быстро стал популярным и заинтересовал исследователей аномальных явлений. Они пока не могут пояснить, почему призраки любят иногда выходить в мир людей, сталкиваясь с отдельными особами, в то время как большинство населения даже не подозревает об их существовании.