Известный стилист Москвы Руслан Громов подсказал, какой внешний вид лучше для встречи 2018 года

Руслан Громов подсказал о цвете одежды, ее фасоне, прическе, которые больше бы соответствовали стилистике наступающего 2018 года.Исходя из того, что 2018 год – год Желтой Собаки, цвет одежды может варьироваться от желтого до коричневого. И между этими цветами – океан оттенков: золотой, терракотовый, песочный… Но Громов советует еще и бежевый. Как и в прошлом году, остаются актуальными блестки, стразы, пайетки и подобные аксессуары.Любой вид одежды (платье, брюки, комбинезон) для праздничного вечера подойдет лучше свободного кроя, чтобы чувствовать себя естественней. Наряд должен быть более закрытого типа. Есть желание подчеркнуть сексуальность? Можно открыть какую-то часть тела. Однако лишь одну. Ткани нарядов предпочтительней иметь более мягкие (плиссе, бархат, шелк).В макияже – тени с шимером, разнообразные хайлайтеры. Для губ – оттенки теплые и яркие. Прическа в этом году «отдыхает»: небрежная укладка или легкая волнистость.