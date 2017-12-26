Жители Волгограда озадачены внеземным явлением в небе над городом
В сетях были опубликованы фото, сделанные свидетелям события из Волгограда. Люди запечатлели внеземное явление в небе, после чего стали думать о рождении новой галактики или нашествии НЛО.
Многие жители отметили, что такое необычное зрелище напомнило им картинку из фантастического сюжета, пока они наблюдали за огромным светящимся облаком, медленно двигающимся со стороны Капустина Яра. Были выдвинуты версии о запуске ракет, оставляющих похожие следы в небе.
Пока пользователи сетей тоже не могут назвать причину такого явления, так что придерживаются мнения о гуманоидах. Ученые тоже хранят молчание, так что остается только ждать, когда они изучат природу явления.
Многие жители отметили, что такое необычное зрелище напомнило им картинку из фантастического сюжета, пока они наблюдали за огромным светящимся облаком, медленно двигающимся со стороны Капустина Яра. Были выдвинуты версии о запуске ракет, оставляющих похожие следы в небе.
Пока пользователи сетей тоже не могут назвать причину такого явления, так что придерживаются мнения о гуманоидах. Ученые тоже хранят молчание, так что остается только ждать, когда они изучат природу явления.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:15