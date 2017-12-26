Камеры МКС запечатлели боевой корабль пришельцев – Исследователи

Визуально огромный НЛО напоминает танк, который заметило устройство, расположенное на борту станции. Пока эти материалы требуют дополнительного исследования, а также снимки получились размытыми. Пришельцы не желали, чтобы их технологии стали доступны для просмотра людей, так что старались не попадать в объектив.Пользователи после просмотра выразили разное мнение по такому поводу, а NASA предпочло хранить молчание. Уфологи снова отметили, как оно скрывает информацию от людей, несмотря на то, что гуманоиды демонстрируют агрессивные намерения.