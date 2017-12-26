Камеры МКС запечатлели боевой корабль пришельцев – Исследователи
Исследователи после изучения материалов NASA, присланных с борта МКС, заметили в сюжете боевой корабль пришельцев. Камеры зафиксировали объект, который готовится к атаке, а эксперты опубликовали ролик в сетях.
Визуально огромный НЛО напоминает танк, который заметило устройство, расположенное на борту станции. Пока эти материалы требуют дополнительного исследования, а также снимки получились размытыми. Пришельцы не желали, чтобы их технологии стали доступны для просмотра людей, так что старались не попадать в объектив.
Пользователи после просмотра выразили разное мнение по такому поводу, а NASA предпочло хранить молчание. Уфологи снова отметили, как оно скрывает информацию от людей, несмотря на то, что гуманоиды демонстрируют агрессивные намерения.
Визуально огромный НЛО напоминает танк, который заметило устройство, расположенное на борту станции. Пока эти материалы требуют дополнительного исследования, а также снимки получились размытыми. Пришельцы не желали, чтобы их технологии стали доступны для просмотра людей, так что старались не попадать в объектив.
Пользователи после просмотра выразили разное мнение по такому поводу, а NASA предпочло хранить молчание. Уфологи снова отметили, как оно скрывает информацию от людей, несмотря на то, что гуманоиды демонстрируют агрессивные намерения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50