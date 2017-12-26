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Камеры МКС запечатлели боевой корабль пришельцев – Исследователи
Исследователи после изучения материалов NASA, присланных с борта МКС, заметили в сюжете боевой корабль пришельцев. Камеры зафиксировали объект, который готовится к атаке, а эксперты опубликовали ролик в сетях.

Визуально огромный НЛО напоминает танк, который заметило устройство, расположенное на борту станции. Пока эти материалы требуют дополнительного исследования, а также снимки получились размытыми. Пришельцы не желали, чтобы их технологии стали доступны для просмотра людей, так что старались не попадать в объектив.

Камеры МКС запечатлели боевой корабль пришельцев – Исследователи


Пользователи после просмотра выразили разное мнение по такому поводу, а NASA предпочло хранить молчание. Уфологи снова отметили, как оно скрывает информацию от людей, несмотря на то, что гуманоиды демонстрируют агрессивные намерения.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:50
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