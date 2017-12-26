Китайский кроссовер Brilliance V5 стал дешевле в России
На российском рынке подешевел кроссовер Brilliance V5 предыдущей генерации. С учётом всех программ автомобиль Brilliance V5 будет стоить от 726 900 рублей. Также россияне, выбравшие для покупки кроссовер, получат в подарок комплект зимних покрышек.
Российские автолюбители могут приобрести автомобиль Brilliance V5 в кредит с минимальной процентной ставкой в размере 7,9 процента. К тому же на покупку китайского паркетника в России с 25 декабря действует спецпредложение.
Согласно статистическим данным, в период с января по ноябрь 2017 года в России было реализовано 193 автомобиля Brilliance, а годом ранее этот показатель равнялся 843. Чтобы вернуть спрос на свои автомобили, компания Brilliance россиянам спецпредложения.
В 2018 году китайский бренд планирует привезти в Россию кроссовер Brilliance V3. Производители рассчитывают, что автомобиль поможет вернуть прежние позиции на рынке.
Российские автолюбители могут приобрести автомобиль Brilliance V5 в кредит с минимальной процентной ставкой в размере 7,9 процента. К тому же на покупку китайского паркетника в России с 25 декабря действует спецпредложение.
Согласно статистическим данным, в период с января по ноябрь 2017 года в России было реализовано 193 автомобиля Brilliance, а годом ранее этот показатель равнялся 843. Чтобы вернуть спрос на свои автомобили, компания Brilliance россиянам спецпредложения.
В 2018 году китайский бренд планирует привезти в Россию кроссовер Brilliance V3. Производители рассчитывают, что автомобиль поможет вернуть прежние позиции на рынке.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:00