Китайский кроссовер Brilliance V5 стал дешевле в России

Российские автолюбители могут приобрести автомобиль Brilliance V5 в кредит с минимальной процентной ставкой в размере 7,9 процента. К тому же на покупку китайского паркетника в России с 25 декабря действует спецпредложение.Согласно статистическим данным, в период с января по ноябрь 2017 года в России было реализовано 193 автомобиля Brilliance, а годом ранее этот показатель равнялся 843. Чтобы вернуть спрос на свои автомобили, компания Brilliance россиянам спецпредложения.В 2018 году китайский бренд планирует привезти в Россию кроссовер Brilliance V3. Производители рассчитывают, что автомобиль поможет вернуть прежние позиции на рынке.