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Камеры регистратора зафиксировали появление черного НЛО на трассе рядом с Бийском
В сетях появилось видео, сделанное водителями рядом с Бийском. Камеры регистратора зафиксировали появление черного НЛО в форме шара, пронесшегося над трассой.

Свидетели события были удивлены, заметив на дороге странный объект, который парил в воздухе, окруженный солнечными лучами. Затем пришельцы решили исчезнуть с людских глаз, но их присутствие удалось запечатлеть.

Камеры регистратора зафиксировали появление черного НЛО на трассе рядом с Бийском


Кемеровская область вообще стала лидером по посещениям НЛО, который просто обожают данную территорию и регулярно наносят свои визиты жителям. В сюжете видно, как аппарат немного сопроводил транспорт землян, перед уходом. Пользователи сетей выразили разное мнение, так как скептики считают сюжет сбоем в работе устройства, а исследователи пока ничего не могут добавить по такому поводу.

Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:39
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