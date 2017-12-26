Камеры регистратора зафиксировали появление черного НЛО на трассе рядом с Бийском

Свидетели события были удивлены, заметив на дороге странный объект, который парил в воздухе, окруженный солнечными лучами. Затем пришельцы решили исчезнуть с людских глаз, но их присутствие удалось запечатлеть.Кемеровская область вообще стала лидером по посещениям НЛО, который просто обожают данную территорию и регулярно наносят свои визиты жителям. В сюжете видно, как аппарат немного сопроводил транспорт землян, перед уходом. Пользователи сетей выразили разное мнение, так как скептики считают сюжет сбоем в работе устройства, а исследователи пока ничего не могут добавить по такому поводу.